Petardo danneggia a Pizzo la statua del bambinello in piazza

Sarà riparata la statua del bambinello collocata a Pizzo nel presepe allestito in piazza Repubblica accanto al plesso scolastico. La statua è stata infatti danneggiata da un petardo lanciato da ignoti e che ha provocato danni ad un ginocchio della statua unitamente ad una mano ed al piede del Bambin Gesù, collocato nel presepe da don Fortunato Figliano dopo la messa di Natale. Nessun elemento per dire che si tratti di un atto vandalico voluto, ma molto probabilmente ci si trova dinanzi all’involontario lancio di un petardo da parte di qualche bambino. Restano in ogni caso i danni e la gravità dell’accaduto, anche se la statua verrà presto riparata. La polizia municipale è impegnata nella sorveglianza dell’intera zona al fine di impedire ulteriori “azioni” ai danni del presepe.

LEGGI ANCHE: Serra San Bruno: detenzione illegale di fuochi d’artificio, denunciato dalla polizia

Perquisizioni e denunce nel Vibonese per detenzione e spaccio di droga