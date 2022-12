Serra San Bruno: detenzione illegale di fuochi d’artificio, denunciato dalla polizia

Procedono senza sosta i servizi di contrasto alla criminalità sul territorio, soprattutto in vista delle festività natalizie, tesi al contrasto al commercio illegale di artifizi pirotecnici.

I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, unitamente a personale della squadra di polizia giudiziaria di Serra San Bruno e all’unità antiesplosivo e artificieri della polizia di Stato, nel corso di una perquisizione, hanno rinvenuto oltre un quintale di artifizi pirotecnici nascosti nel garage pertinenziale all’abitazione di un uomo del posto. Si tratta del terzo sequestro della polizia di ingenti quantità di artifizi pirotecnici contraffatti ovvero illegalmente detenuti nell’arco delle ultime settimane.

Il materiale, qualora fosse stato illecitamente venduto a terzi, avrebbero potuto costituire un serio pericolo per l’incolumità personale nonché per la sicurezza pubblica. All’esito degli accertamenti l’uomo è stato denunciato per reati specifici in materia di armi e esplosivi alla Procura di Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE: Perquisizioni e denunce nel Vibonese per detenzione e spaccio di droga

Articoli correlati