Questura Vibo, intensificati i controlli in città e in provincia: il bilancio delle attività

Continuano i controlli straordinari del territorio intensificati dal questore di Vibo Valentia Cristiano Tatarelli sia nel centro cittadino che in altri luoghi della provincia al fine di prevenire la commissione di azioni improntate all’illegalità e più in generale per assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica. I controlli in questione sono stati effettuati secondo una strategia che vede una sinergia operativa delle squadre volanti della Questura con gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato “Calabria Centrale”. Collaborazione operativa finalizzata ad assicurare il costante controllo del territorio con la previsione di incisivi posti di blocco e controlli ad esercizi pubblici. Proprio in tale contesto solo nella giornata di ieri sono stati controllati 87 veicoli, identificate 437 persone. Nella serata di ieri, inoltre, sono stati eseguiti controlli agli avventori di quattro locali pubblici presenti in città. Il dispositivo di controllo assicurato invece dalle volanti del posto fisso di polizia di Tropea invece ha portato alla contestazione di violazioni in materia di detenzione di sostanze stupefacenti a carico di un giovane della zona. Il questore, inoltre, a seguito dell’attività posta in essere dalla Divisione anticrimine ha emesso nella giornata di ieri tre avvisi orali. I dispositivi proseguiranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.

