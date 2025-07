Lorenzo, la sindrome di Down e tante passioni. La sua maturità all’Alberghiero di Vibo: «Molto più di un titolo, mai fermarsi all’etichetta»

«Sono una docente di sostegno e vorrei condividere con voi un risultato straordinario». Inizia così la lettera che un’insegnante di Vibo Valentia ha inoltrato alla nostra redazione. Protagonista è un suo alunno speciale: Lorenzo, un ragazzo con sindrome di Down che ha appena conseguito il diploma di maturità all’Istituto alberghiero “E. Gagliardi” di Vibo Valentia.

Lorenzo ha 23 anni e tante passioni. Oltre alla cucina, è attratto dal mondo dell’audiovideo e del montaggio. È per questo che inizialmente si era iscritto al Liceo artistico, poi il Covid e la scoperta di un’altra vocazione, quella per i fornelli, che l’ha portato all’Istituto alberghiero, dove nei giorni scorsi ha sostenuto l’esame di Stato come tutti i suoi compagni festeggiando poi la conclusione di un percorso di studi che l’ha visto impegnarsi moltissimo.

Lorenzo con la sorella Laura, a destra i festeggiamenti dopo la Maturità

«Un traguardo che arriva al termine di un lungo cammino fatto di passione, fatica, studio, sport e soprattutto fiducia. Un cammino non sempre facile – ammette la docente – ci sono stati momenti in cui lo scetticismo ha preso il sopravvento, in cui il peso del pregiudizio sembrava più forte della speranza. Sono stati anni di lavoro, costanza e determinazione, in sinergia con la famiglia e con la scuola oggi si può dire, a voce alta, che ne è valsa la pena. A chi ancora pensa che certi obiettivi siano irraggiungibili per molti alunni con disabilità, voglio dire: non fermiamoci all’etichetta. Non sottovalutiamo la forza del desiderio, la potenza della costanza e il ruolo essenziale che noi insegnanti insieme alle famiglie e alla scuola abbiamo nel creare occasioni reali di crescita».

Ma non c’è solo la scuola. Lorenzo vive a Vibo Valentia con mamma, papà e la sorella Laura di 27 anni. Sono originari di San Costantino di Briatico e proprio lungo quella costa, Lorenzo va spesso a pesca con il padre. E arriviamo al capitolo sport, altra sua grande passione dal momento che da quattro anni gioca a tennistavolo a livello agonistico. Iscritto alla società sportiva Atlantide, si allena tutte le settimane e dopo aver partecipato a diverse gare scolastici ed extrascolastici, il mese scorso ha vinto il torneo provinciale. Ha poi partecipato a quello regionale, piazzandosi quarto.

La bella storia di Lorenzo diventa uno sprono, uno di quei racconti di vita vera che infondono speranza. «Il suo modo di vivere, sempre positivo e generoso, trasmette entusiasmo a chi lo incontra – ci riferisce la sua prof -. Il diploma rappresenta molto più di un titolo: è la gratificazione di una passione autentica, della voglia di stare tra la gente, del coraggio di provarci ogni giorno. È il risultato di una melodia fatta di fatica e speranza, suonata grazie a chi è riuscito a toccare le corde giuste. Questa storia è un invito a guardare oltre. A credere che l’inclusione non è un favore, ma un diritto. A costruire percorsi non per “integrare”, ma per far emergere la bellezza della diversità. È la prova che, quando la scuola suona come un’orchestra in cui ognuno ha il suo strumento, nessuno rimane fuori dalla musica della vita».