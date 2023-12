Rissa a Vibo a colpi di crick, due i feriti in pieno centro

Poteva finire in tragedia una violenta lite avvenuta a Vibo Valentia in via Carlo Parisi. Per futili motivi legati a ragioni di vicinato, un cittadino di Vibo si è scontrato con un anziano di nazionalità straniera. Botte e cazzotti sno stati accompagnati anche dall’uso del crick di un’auto e solo l’intervento della polizia ha evitato il peggio. Dopo l’identificazione, i due feriti hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118 giunti con un’ambulanza dal vicino ospedale. Indagini sono ancora in corso da parte delle forze dell’ordine per meglio accertare ogni responsabilità. Dell’accaduto verrà informata la Procura di Vibo Valentia.