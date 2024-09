Vibo, il questore Ruperti ha presentato tre nuovi funzionari di polizia: Pinti (Squadra mobile), Sapienza (Personale) e Scagliola (Digos) – VIDEO

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Il questore della Provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, stamane ha accolto la stampa e le autorità locali per presentare i nuovi funzionari della Polizia di Stato in forze a Vibo ai quali ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro.

Il vicequestore Rosaria Sapienza è il nuovo dirigente dell’Ufficio del personale. Originaria di Catania, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Catania nel 2008; ha conseguito un master in Scienze della sicurezza durante la frequenza del corso biennale per Commissari della Polizia di Stato, tenutosi a Roma alla Scuola superiore di Polizia. Nominata Commissario capo, dal 2012 al 2016 ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’Ufficio del personale e dell’Ufficio tecnico-logistico provinciale della Questura di Catanzaro dove ha anche ricoperto l’incarico di funzionario addetto alla Squadra mobile. Da gennaio 2016 è stata destinata alla Questura di Palermo dove in un primo momento ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’Ufficio misure di prevenzione e poi di funzionario addetto alla Squadra mobile, dirigendo la Sezione reati contro il patrimonio e antirapina. Nel 2021 è stata destinata alla Questura di Pisa dove, sino all’arrivo a Vibo Valentia, ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’Ufficio tecnico-logistico provinciale.

Il Commissario capo Luca Pinti assume invece l’incarico di vicedirigente della Squadra mobile. Ventinovenne originario della provincia di Roma, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma 3 e successivamente si è abilitato all’esercizio della professione di avvocato. Dopo aver vinto il concorso nel 2021, ha frequentato il 111° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola superiore di Polizia di Roma dove ha conseguito il master universitario di II livello in Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza all’Università la Sapienza di Roma. Dal 2023 ha prestato servizio presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Pisa.

La nuova squadra di funzionari con il questore Rodolfo Ruperti

Il Commissario Francesco Scagliola, invece, ha ricevuto l’incarico di funzionario addetto alla Digos. Classe 1990, originario di Paola, si è laureato all’Università della Calabria in giurisprudenza nel 2015 e nel 2017 si è abilitato all’esercizio della professione forense. Vincitore del concorso di vice ispettore nel 2018, è stato assegnato, nel 2019, alla Questura di Cosenza dove ha ricoperto l’incarico di responsabile della seconda sezione dell’Ufficio immigrazione. Nel 2021 è stato assegnato alla sezione di Polizia giudiziaria alla Procura della Repubblica di Paola, in qualità di viceresponsabile. Vincitore del concorso da Commissario della Polizia di Stato nel 2023, al termine dello stesso è stato assegnato alla Questura di Vibo Valentia.

Contestualmente Ruperti ha annunciato una rimodulazione interna dell’assetto organizzativo. Francesco Raimondo, già dirigente dell’Ufficio prevenzione generale, è ora il nuovo dirigente dell’Ufficio immigrazione, mentre Francesco Gorpia si occuperà dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Al vertice del reparto Prevenzione crimine Calabria centrale, il vicequestore Francesco Falcone è stato sostituito dal vicequestore aggiunto Rosario Gagliardi. Con una laurea in giurisprudenza e diversi master di specializzazione, Gagliardi porta con sé una solida esperienza avendo ricoperto ruoli di leadership in diverse Questure italiane.