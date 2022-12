La Procura di Vibo e l’arretrato abbattuto in un anno – Video

width="640" height="360" class="lac-video-embed" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Il procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo

«Siamo riusciti ad abbattere quasi completamente l’arretrato, ora viaggiamo pressoché in tempo reale». Camillo Falvo, procuratore capo di Vibo Valentia, lo dice con naturalezza e senza enfasi, nel tracciare il bilancio dell’attività svolta dal suo ufficio nel 2022. Il dato è di quelli che pesano: a guardarlo bene, racconta di una sorta di miracolo. Vibo Valentia non è una pacifica realtà del nord est: fino alla colossale operazione Rinascita Scott, questa era la provincia con il più alto indice di delittuosità e di omicidi in rapporto alla densità della popolazione, nella quale la scopertura degli organici giudiziari aveva comportato ritardi e prescrizioni clamorose e l’accumularsi di un arretrato monstre. «Ci sforziamo di essere il più tempestivi possibile per rispondere alla domanda di giustizia che viene dal territorio», spiega Falvo, il quale ha dato centralità ad una Procura che, nel corso del tempo, ha assunto una funzione che è andata oltre il suo precipuo scopo istituzionale che «è quello di individuare gli autori dei reati, esercitare l’azione penale e richiederne la condanna». [Continua in basso]

Parola d’ordine: sinergia

«Il 2022 – continua il magistrato – è stato il primo anno nel quale, dal mio insediamento, abbiamo potuto lavorare a pieno regime, essendo rientrata l’emergenza pandemica. Ed in questo anno abbiamo raccolto i primi risultati dell’impostazione che ho inteso dare». Non c’è solo la violenza da combattere, i reati contro la persona ed il patrimonio, quelli economici ed in danno dell’ambiente, sui quali la Procura di Vibo Valentia è divenuta una sorta di capofila in Calabria. «Nel corso delle ultime settimane abbiamo tenuto in Regione l’ultimo tavolo tecnico affinché a Vibo Valentia possano finalmente riprendere, con efficacia ed in piena sicurezza, i lavori per la costruzione del nuovo ospedale, che nel 2023, contiamo, ripartiranno per poi proseguire fino alla loro conclusione». Non è compito della Procura costruire il nuovo ospedale, certo, ma la sua compartecipazione ai tavoli interistituzionali, oltre a fungere da pungolo, rappresenta una sorta di garanzia, una polizza, affinché le cose si facciano non solo nel rispetto della legge e senza intoppi, ma anche con qualità. Il procuratore Falvo la definisce «sinergia con le altre istituzioni», della quale il suo ufficio, in un modo o nell’altro, è stata il motore. [Continua in basso]