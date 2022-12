Infiltrazioni mafiose nel Vibonese: l’irresponsabilità politica di un centrodestra che non ne indovina una

Il manifesto di sostegno a Solano da parte di Forza Italia nel 2018

Mettono in serio imbarazzo politico l’intero centrodestra vibonese – ma in particolare il partito di Forza Italia – le ultime decisioni dell’Ufficio territoriale di Governo che ha inviato le Commissioni di accesso agli atti nei Comuni di Acquaro e Capistrano per verificare la presenza di eventuali infiltrazioni mafiose nella vita dei due enti e condizionamenti degli amministratori. L’imbarazzo dei “leader” locali di Forza Italia e dei loro “peones” è evidente alla luce delle scelte che si apprestavano a compiere per la guida della Provincia di Vibo Valentia. Non contenti, evidentemente, i leader locali di Forza Italia e compagni di aver regalato al territorio nel 2014 la presidenza della Provincia all’allora sindaco di Briatico Andrea Niglia (e sappiamo tutti com’è finita con lo scioglimento dell’amministrazione di Briatico per infiltrazioni mafiose e il coinvolgimento dell’allora sindaco nell’inchiesta “Costa Pulita”) attraverso il c.d. “Accorduni” con Fratelli d’Italia e con i renziani del Pd (che all’epoca facevano capo all’ex presidente della Provincia Francesco De Nisi) e con esponenti dell’allora Ncd (che facevano riferimento all’assessore regionale Nazzareno Salerno) e non contenti neppure di aver regalato ai cittadini nel 2018 la presidenza dell’ente a Salvatore Solano (attualmente imputato nel processo nato dall’operazione Petrol Mafie), stavano per riprovarci con due nomi finiti sotto la “lente d’ingrandimento” della Prefettura. [Continua in basso]

Mangialavori, Solano, Santelli e Pasqua nel 2018

Non è infatti un mistero per nessuno che fra i papabili candidati alla successione alla presidenza di Salvatore Solano (definito nel 2018 dall’allora senatore – ed oggi deputato – di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, come “il miglior amministratore possibile e la persona giusta al momento giusto”, salvo poi bocciarlo nel 2021 certificando così il proprio fallimento politico) ci fosse il nome di Giuseppe Barilaro ovvero il sindaco del Comune di Acquaro dove la Prefettura di Vibo Valentia ha deciso di inviare la Commissione di accesso agli atti per verificare la presenza di infiltrazioni mafiose. Giuseppe Barilaro – e non è un mistero neanche questo – era in particolare “sponsorizzato” nella scalata alla presidenza della Provincia dalla componente di Forza Italia che fa riferimento al presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, che nel Vibonese ha quale punto di riferimento il commercialista Tonino Daffinà.

Marco Martino

L’altro pretendente alla presidenza della Provincia era invece Marco Martino, ovvero il sindaco del Comune di Capistrano in cui ieri è stato notificato l’invio da parte della Prefettura della Commissione di accesso agli atti. In particolare, Marco Martino era “spinto” alla guida della Provincia dall’ex consigliere regionale Vito Pitaro (quest’ultimo non ricandidato alle ultime elezioni regionali per motivi che lo stesso Pitaro e Mangialavori sinora non hanno mai voluto chiarire). Entrambi i sindaci – Barilaro e Martino – si erano impegnati non poco alle ultime elezioni politiche del settembre scorso per far risultare nei loro comuni quale primo partito Forza Italia. Risultato centrato per la gioia del coordinatore regionale di Fi, Giuseppe Mangialavori (eletto nell’occasione deputato), che aveva anche visto la firma dei due amministratori di Acquaro e Capistrano (Barilaro e Martino) nel documento spedito a tutti gli organi di informazione appena ventilata l’ipotesi che lo stesso Mangialavori sarebbe stato fatto fuori dall’incarico di sottosegretario e nella speranza (presto svanita) che tale documento potesse servire a pressare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel fare marcia indietro sulle proprie scelte inerenti la formazione del Governo. [Continua in basso]