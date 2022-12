Comune di Capistrano e accesso agli atti: ecco cosa già emerge da alcune vicende sollevate nei mesi scorsi

La Prefettura di Vibo e nei riquadri Nicola Morra e Marco Martino sindaco di Capistrano

Non un “fulmine a ciel sereno” l’invio della Commissione di accesso agli atti al Comune di Capistrano disposto dal prefetto di Vibo, Roberta Lulli. La Commissione dovrà verificare la presenza di eventuali infiltrazioni mafiose nella vita dell’ente ma anche possibili condizionamenti degli amministratori e vicinanza o rapporti con la criminalità organizzata che finiscono per svilire quella credibilità che un ente locale deve sempre conservare. [Continua in basso]

Marco Martino ed il sostegno politico da Forza Italia

Marco Martino

Il sindaco Marco Martino è stato riconfermato primo cittadino di Capistrano nel giugno scorso avendo avuto la meglio sulla lista di Rocco Tino (compagine quest’ultima da molti tacciata quale “lista civetta”, definizione mai smentita dal diretto interessato). Ex Udc, attualmente Forza Italia, Marco Martino nel gennaio del 2020 era commissario provinciale e coordinatore nazionale dei giovani dell’Udc quando – sponsorizzato politicamente da Lorenzo Cesa e dall’ex presidente della Provincia Gaetano Ottavio Bruni – si era candidato al Consiglio regionale proprio con l’Udc non venendo però eletto (aveva ottenuto 2.849 voti). Nel giugno del 2020 era stato quindi l’allora consigliere regionale Vito Pitaro a complimentarsi pubblicamente con Marco Martino per aver lanciato il movimento “Cultura Calabria” lasciando l’Udc. «Non è facile – aveva affermato Vito Pitaro – tranciare i fili che legano ad un partito dopo anni di militanza e sacrificio. Marco Martino l’ha fatto senza abbattersi e sento di dover complimentarmi – aveva concluso Pitaro – con questo giovane sindaco, che rappresenta un cambio di passo generazionale in un contesto, quello calabrese, che spesso viene identificato come eccessivamente tradizionalista». Nell’agosto 2021 Marco Martino è quindi passato fra le fila di Forza Italia, ricevendo il pubblico plauso da parte del coordinatore regionale degli azzurri, il senatore Giuseppe Mangialavori, oggi deputato e presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati. «La grande comunità di Forza Italia è lieta di accogliere Marco Martino, un giovane amministratore – aveva affermato Mangialavori – che saprà dare il suo contributo per la crescita del nostro grande partito».

Capistrano senza opposizione

Il Municipio di Capistrano

A Capistrano lo scorso anno la maggioranza aveva invece festeggiato la totale adesione fra le loro fila anche di tutti i consiglieri eletti con la minoranza. Una situazione politica particolare perché alle scorse amministrative del 2017 Antonio Pisani (ora ricandidato con il primo cittadino uscente) era stato eletto consigliere comunale e poi nominato assessore dal sindaco Marco Martino, dimettendosi però successivamente dalla carica di assessore e favorendo così l’ingresso in giunta addirittura di un consigliere comunale eletto con la minoranza (e quindi in una lista nel 2017 contrapposta a Marco Martino), vale a dire Vito Pirruccio, nominato dal sindaco quale suo assessore (attualmente di nuovo assessore e vicesindaco ed attualmente pure consigliere provinciale). Nel corso della scorsa consiliatura si erano poi dimessi i consiglieri di minoranza Marcello Caputo e Domenico Mesiano ed al loro posto erano subentrati Vito Antonio Montesano e Raffaele Maida che erano subito passati con il gruppo di maggioranza (pur essendo stati eletti ed avendo chiesto voti nel 2017 in una lista contrapposta a Martino). In pratica l’opposizione in Consiglio comunale a Capistrano era così sparita. Vito Antonio Montesano e Raffaele Maida si sono poi ricandidati a consiglieri comunali nel giugno scorso nella lista a sostegno del sindaco uscente Marco Martino. [Continua in basso]