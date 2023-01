Una donna precipita dal balcone di casa nel Vibonese: interviene l’elisoccorso

Una donna, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata dal balcone di casa a Mandaradoni, frazione di Limbadi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 che, attesa la gravità della situazione, hanno fatto intervenire immediatamente l’elisoccorso per un veloce trasferimento all’ospedale di Catanzaro. La donna presenta un trauma cranico.