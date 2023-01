Detenzione di munizioni e droga nel Vibonese: denunce e segnalazioni dalla Polizia

Continua l’attività di intensificazione dei servizi voluta dal Questore della provincia di Vibo Valentia, tesi al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e alla criminalità diffusa in tutto il Vibonese. Nello specifico, lo scorso fine settimana sono stati effettuati serrati controlli da parte degli uomini della Squadra Mobile di Vibo Valentia con l’ausilio di personale delle Volanti dell’U.p.g.s.p., della Squadra di P.g. del Commissariato di Serra San Bruno e del Posto Fisso di Tropea. Le attività operative sono state concentrate a Vibo Marina, contestando la detenzione per uso personale a due uomini, segnalati alla locale Prefettura, mentre un altro soggetto è stato denunciato in stato di libertà poiché presso la sua abitazione è stato rinvenuto del munizionamento calibro 12 abusivamente detenuto. In località Ricadi, altresì, un ragazzo transitava a bordo di una bicicletta in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Nel medesimo progetto di intensificazione dei controlli in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nelle località marine, a Bivona, è stata effettuata una approfondita perquisizione domiciliare a carico di un soggetto a cui sono stati rinvenuti 80 grammi di marijuana, divisi in svariate dosi, pronte alla vendita al minuto, oltre a un bilancino di precisione e a del materiale per il confezionamento. La persona in questione, all’esito degli accertamenti investigativi coordinati dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, è stata deferita in stato di libertà.

