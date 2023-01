Mammasantissima: record di ascolti su Web e Tv per il format sulla ‘ndrangheta -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Ascolti record quelli registrati dal nuovo format di LaC Tv “Mammasantissima – Processo alla ‘ndrangheta”, trasmissione che indaga sull’organizzazione criminale più potente al mondo, andato in onda martedì sera alle 21:00. In tv, sulle testate e sui profili social del gruppo Diemmecom, la trasmissione scritta e condotta da Pietro Comito – con la supervisione esecutiva del direttore generale del Gruppo Diemmecom-LaC, Maria Grazia Falduto – ha incontrato il grande favore di pubblico: 190mila spettatori davanti a LaC Tv; 50mila visualizzazioni totalizzate dai contenuti della prima puntata pubblicati sulle testate web e 700mila impression sui social del network. [Continua in basso]

Numeri impressionanti, che premiano il grande impegno di tutta la redazione di LaC News24 e l’investimento della società editoriale sui programmi di approfondimento in un campo, quello del contrasto alle mafie, che rappresenta il terreno di confronto per consentire la ricostruzione del tessuto sociale della regione e del Sud in genere. La prima puntata, già disponibile su LaC Play, caratterizzata da interviste esclusive e da ricostruzioni del contesto criminale calabrese (realizzate attraverso la viva voce dei protagonisti intercettati dagli inquirenti), ha messo a nudo le storture del sistema mafioso e le contraddizioni di un fenomeno sociale – quello della ‘ndrangheta – che può essere sconfitto solo con il contributo di tutti. Nella prima puntata ampio spazio anche alla cattura del superboss Matteo Messina Denaro, la cui ombra per decenni si è allungata fino alla nostra Calabria.

Il Gruppo editoriale Diemmecom non può dunque che ringraziare telespettatori, lettori e utenti della rete per la fiducia accordata, ancora una volta, al network LaC che martedì prossimo, 24 gennaio, alzerà nuovamente il tiro con un focus incentrato sui protagonisti della lotta alla mafia. Anche stavolta saranno svelati i segreti dei boss e del contesto criminale su cui le mafie hanno costruito le proprie fortune. Appuntamento dunque a martedì prossimo, alle ore 21:00, con “Mammasantissima – Processo alla ’Ndrangheta” su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.

