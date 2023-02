Furti a Pizzo: ladri al Comune e in una scuola, indagano i carabinieri

Indagini dei carabinieri della Stazione di Pizzo per far luce sugli ultimi due furti ai danni di una scuola e del Comune. Nel primo caso i ladri hanno fatto irruzione nella scuola del plesso San Sebastiano, nel secondo caso il palazzo municipale facendo ingresso da una porta laterale dopo aver rotto un vetro. In entrambi i casi sono state scassate e prese di mira le macchinette degli snack e delle bevande prelevando gli alimenti ed i pochi soldi all’interno. Danneggiate le porte antipanico, con i danni che sono ancora in corso di quantificazione. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nelle zone prese di mira dai malviventi, non nuovi a simili “incursioni”.

