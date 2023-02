Blitz antidroga in Calabria: misure cautelari anche a Serra San Bruno

Blitz antidroga all’alba. L’operazione dei carabinieri è scattata stamani a Guardavalle, Isca sullo Ionio, Montepaone, Gasperina, Montauro, Monasterace, Serra San Bruno, Mugnano di Napoli, Torino e Bordighera. I carabinieri della Compagnia di Soverato, supportati dai comandi territoriali, hanno eseguito tre distinte ordinanze di misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Catanzaro e dai gip del Tribunale per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria su richiesta delle rispettive Procure (Dda di Catanzaro e Procure della Repubblica per i Minorenni di Catanzaro e Reggio Calabria). In particolare, degli 11 indagati, 4 sono stati raggiunti dalla misura di custodia cautelare in carcere, 4 agli arresti domiciliari e, per gli indagati minorenni, 2 saranno collocati presso Comunità ministeriali per i minorenni, 1 presso l’Istituto penale per i minorenni di Catanzaro. I reati contestati sono associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e cessione di hashish e marijuana. [Continua in basso]

Gli elementi indiziari acquisti hanno riguardato un presunto sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, del tipo marijuana e hashish, con piazze di spaccio in luoghi pubblici dei Comuni del soveratese, canali di approvvigionamento dello stupefacente a Guardavalle e Serra San Bruno, e luoghi di occultamento collocati in 4 depositi siti in Isca sullo Ionio, Petrizzi, Serra San Bruno e Montepaone. [Continua in basso]

Il presunto coinvolgimento di soggetti minorenni nella vicenda investigata è stato ricostruito attraverso una sinergica collaborazione tra la Procura Distrettuale di Catanzaro ed i diversi uffici di Procura minorili territorialmente competenti, nella logica di garantire un sempre maggiore coordinamento che possa favorire l’emersione di forme di devianza minorile, intervenendo il più precocemente possibile sui contesti socio familiari che favoriscono l’avvicinamento di minori a circuiti delinquenziali anche in forma organizzata. L’indagine, condotta dal Norm Carabinieri di Soverato, è stata avviata a seguito di una perquisizione veicolare, eseguita il 1° gennaio 2022 nel parcheggio di un centro commerciale di Montepaone, a carico di due soggetti, trovati in possesso di 840 € e di 5 grammi di marijuana, e si è sviluppata con l’ausilio di attività tecniche, la cui attività di riscontro ha consentito di procedere all’arresto in flagranza di reato di 4 soggetti, al sequestro di 148 kg di marijuana e 2,9 kg di hashish, e di registrare momenti di tensione, connessi all’ammanco di sostanza stupefacente e agli adempimenti relativi alla consegna dei proventi della cessione dello stupefacente.

Contestualmente, all’esecuzione delle misure cautelari, viene eseguito il sequestro preventivo di un’autovettura in uso a un indagato.