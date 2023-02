Spatuzza: «La ‘ndrangheta incolpava noi siciliani per il 41 bis»

di Vincenzo Imperitura



«C’erano diverse lamentele tra i detenuti per il decreto del 41 bis. Dicevano che era colpa nostra, ne attribuivano a noi la paternità». In aula a Reggio Calabria nell’ambito del processo ‘Ndrangheta stragista per la morte dei due carabinieri Fava e Garofalo, il collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, per anni braccio armato del mandamento di Brancaccio, ha raccontato al procuratore aggiunto Lombardo, del malessere diffuso in carcere per via dell’introduzione del carcere duro.

L’audio dell’interrogatorio è stato fatto sentire durante la quinta puntata di Mammasantissima – Processo alla ‘ndrangheta.



Continua a leggere su LaC News24