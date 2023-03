Immobile in fiamme a Gerocarne, vigili del fuoco sul posto per spegnere l’incendio

Non si conoscono al momento le cause che hanno generato il rogo che si sta cercando di arginare

Una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal comando provinciale di Vibo Valentia con un’autoscala ed una autobotte è impegnata nelle operazioni di spegnimento di un incendio a Gerocarne. In particolare, le fiamme hanno avvolto un piano fuori terra di un’abitazione del paese al momento dell’incendio disabitata. Non si conoscono al momento le cause del rogo ed i danni sono in corso di quantificazione.

LEGGI ANCHE: Calabria, incendio divampa all’interno di una abitazione: ustionati padre e figlio

Tragedia sfiorata in Calabria: in fiamme una Casa di riposo per anziani