Serra San Bruno: è “caccia” ad un raro pitone albino avvistato in un cortile

E’ “caccia” al pitone a Serra San Bruno. Per essere più precisi, ad un pitone albino, rara specie africana avvistata in via Giacomo Matteotti nel cortile di un condominio. Sul posto, unitamente ai carabinieri ed ai vigili del fuoco, si è portato anche il sindaco Alfredo Barillari, ma del serpente dopo un primo avvistamento sembra essersi persa ogni traccia. Il pitone albino è una variante del pitone comune e del pitone reale. E’ un esemplare molto raro e per questo molto ricercato. La specie è invasiva nel sud della Florida e anche nelle Evergaldes. La causa è riconducibile all’uragano del 1992 “Andrew”. Il suo albinismo è causato da una meravigliosa e rara mutazione genetica dovuta alla sintesi di un enzima, responsabile anche della melanogenesi. Una delle caratteristiche che impreziosisce questa particolare variante è il colore rosso per gli occhi. Nessun pericolo per l’uomo in quanto tale pitone non presenta denti avvelenati. Sindaco, carabinieri e vigili del fuoco invitano in ogni caso a fare attenzione e a segnalare eventuali avvistamenti.