‘Ndrangheta, maxi sequestro da 7,5 milioni di euro nel Crotonese

Un ingente patrimonio, del valore di oltre 7,5 milioni di euro, è stato sequestrato dai finanzieri del comando provinciale di Catanzaro, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata di Roma, a due esponenti di primissimo piano della criminalità organizzata crotonese.

I destinatari del provvedimento, ai vertici della “locale” di San Leonardo di Cutro, tuttora in stato di detenzione a seguito dell’operazione “Malapianta” condotta dal Gruppo delle fiamme gialle di Crotone, erano stati prima destinatari di provvedimento di fermo di indiziati di delitto nel 2019 e, successivamente, condannati dal Tribunale di Crotone nel 2022 a 30 e 19 anni di reclusione per gravi reati di criminalità organizzata. Il Tribunale di Catanzaro, condividendo la ricostruzione economico-patrimoniale svolta dagli specialisti del Gico, ha tenuto conto della pericolosità sociale dei due, indiziati di appartenere ad un’associazione criminale di stampo mafioso e di aver commesso, tra gli altri, reati di estorsione, trasferimento fraudolento di valori, usura, e disposto il sequestro di aziende, autovetture, rapporti finanziari e beni immobili. Un patrimonio ritenuto nettamente sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta.

Secondo gli inquirenti, i due destinatari della misura hanno sempre dichiarato redditi modesti e mantenuto al contempo un tenore di vita elevato, circostanze che, unitamente ai gravi episodi delittuosi di cui si sarebbero resi protagonisti negli anni e alla sistematica inosservanza alle leggi, fanno ritenere i beni nella loro disponibilità come frutto di attività illecite. (Agi)