Reddito di cittadinanza nel Vibonese: scoperti beneficiari sottoposti a misura cautelare

I carabinieri delle Stazioni di Tropea e San Calogero, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria nove persone, per la maggior parte gravate da precedenti di polizia o condanne, che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. In quattro casi i beneficiari avrebbero omesso di comunicare all’ente erogatore la perdita dei requisiti soggettivi a seguito della sottoposizione a misura cautelare personale mentre nei rimanenti cinque casi gli indagati avrebbero attestato falsi domicili e stati di famiglia mendaci inducendo in errore l’Inps. Il caso più eclatante ha riguardato un soggetto, ritenuto elemento di spicco della criminalità organizzata di Tropea, arrestato nell’operazione Olimpo lo scorso mese di gennaio, tutt’ora detenuto, che ha continuato a percepire il reddito di cittadinanza sino al mese di maggio per un ammontare di oltre 3mila euro. Complessivamente è stato stimato un danno per le casse dello Stato di circa 80mila euro. Tutti i presunti responsabili saranno ora chiamati a chiarire la propria posizione e a rispondere di truffa aggravata e falsità ideologia in atti pubblici.

