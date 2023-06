Deceduto in ospedale il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è morto. Il leader di Forza Italia, 86 anni, imprenditore in molteplici settori (dalle telecomunicazioni all’edilizia allo sport) si è spento intorno alle 9.30 all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì scorso. All’ospedale San Raffaele di Milano sono arrivati a stretto giro, questa mattina, il fratello Paolo Berlusconi e poco dopo a bordo di auto diverse i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio. I valori di Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo, non sono migliorati. La situazione è poi precipitata nelle ultime ore sino al decesso.

