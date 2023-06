Inchiesta Maestrale: altri due indagati di Mileto lasciano il carcere

Ancora due decisioni del Tribunale del Riesame di Catanzaroper l’operazione Maestrale-Carthago. In particolare,lascia il carcere per gli arresti domiciliari Massimo Rombolà, alias U Pala, cl ‘76, di Mileto. In accoglimento di un ricorso dell’avvocato Antonio Barillaro, il Tdl ha annullato la misura cautelare per l’accusa di associazione mafiosa. Rombolà è indagato anche per estorsione e detenzione illegale di armi. In accoglimento di un ricorso dell’avvocato Franco Iannello passa poi agli arresti domiciliari Domenico Bartone, detto Mimmo, cl ‘68, di Mileto, difeso dall’avvocato Franco Iannello.

LEGGI ANCHE: Inchiesta Maestrale: in due lasciano il carcere, il Tdl conferma invece una terza misura

Inchiesta Maestrale-Carthago, decisione del Riesame: in sette tornano liberi