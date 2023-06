Carcere minorile di Catanzaro: lite tra detenuti e un tentato incendio

Momenti di alta tensione si sono verificati all’interno dell’Istituto penale minorile di Catanzaro, dove è avvenuta una lite fra detenuti nel refettorio. L’episodio non ha fatto registrare feriti ma danni all’area interessata, tra cui il danneggiamento di tavoli e sedie. Il celere intervento della polizia penitenziaria ha scongiurato guai peggiori. Nella tarda serata di ieri, poco prima di mezzanotte, alcuni detenuti hanno tentato di incendiare due celle. Anche in questo caso l’intervento tempestivo degli agenti è stato decisivo per scongiurare il peggio. Durante le fasi concitate una guardia penitenziaria ha riportato una ferita alla mano.

