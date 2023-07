Rinascita Scott: secondo annullamento con rinvio per 47enne di Sant’Onofrio

Raffaele Cugliari

La prima sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro emessa il 10 febbraio scorso che non aveva riconosciuto il venir meno della gravità indiziaria nei confronti di Raffaele Cugliari, 47 anni, di Sant’Onofrio, imputato dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia per il reato di associazione mafiosa (clan Bonavota) nel maxiprocesso Rinascita Scott. Si tratta del secondo annullamento con rinvio ad opera della Cassazione, in accoglimento di un ricorso presentato dagli avvocati Luca Cianferoni e Vincenzo Gennaro. Nei confronti di Raffaele Cugliari, il 7 giugno scorso la Dda di Catanzaro ha chiesto la condanna a 18 anni di reclusione. Dal dicembre dello scorso anno ha lasciato il carcere per gli arresti domiciliari in applicazione della c.d. “Legge Mammo”, che consente anche agli imputati di associazione a delinquere di stampo mafioso di poter ottenere gli arresti domiciliari in specifici casi (nel caso di specie consentire di stare vicino al bimbo insieme alla madre).

