Usura ed estorsione a Tropea: Riesame annulla aggravante mafiosa per un commercialista

Domenico Fraone

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato per i reati di usura ed estorsioni contestati a Domenico Fraone, 51 anni, di Parghelia, l’aggravante mafiosa contestata dalla Dda. Il Riesame ha così accolto un ricorso presentato dagli avvocati Guido Contestabile (coadiuvato dall’avv. Serena Lacaria) e Mario Bagnato. Domenico Fraone si trova attualmente agli arresti domiciliari e la sua posizione è stata stralciata in quanto nell’aprile scorso i difensori avevano sollevato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio in quanto all’atto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, Domenico Fraone con una memoria difensiva aveva chiesto ai Pm di essere interrogato. Non essendo avvenuto tutto ciò ed essendo stata invece avanzata richiesta di rinvio a giudizio senza l’interrogatorio richiesto da Fraone, il gup aveva ravvisato una violazione del diritto di difesa disponendo la restituzione degli atti alla Dda di Catanzaro. A giudizio per la medesima operazione si trovano Pasquale La Rosa, 58 anni, di Tropea e Elio Ventrice, 73 anni, medico in pensione di Tropea. Antonio La Rosa, invece, ha scelto ed ottenuto il processo con rito abbreviato che comporta in caso di condanna lo sconto di pena pari ad un terzo.

