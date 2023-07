Calabria divorata dalle fiamme, un morto nel Reggino e incendi anche a Vibo

E’ di un morto e quattro feriti in Calabria il bilancio causato dagli incendi. La vittima è rimasta ustionata a Cardeto, vicino Reggio Calabria, mentre cercava adi spegnere un incendio. Al momento operano sul posto 25 unità dei vigili del fuoco compresa un’unità mobile antincendio inviata dalla Regione Campania e giunta in supporto del dispositivo di soccorso regionale. Operano anche due squadre provenienti dai comandi di Crotone e Catanzaro. Alta resta invece l’attenzione a Vibo Valentia su un incendio che sta interessando una zona di campagna non lontana dall’Hotel 501. Diverse le abitazioni evacuate in contrada Zufrò, atteso che il vento caldo ha spinto pericolosamente le fiamme verso diverse case della zona. Altri roghi sono stati segnalati nella zona industriale di Vibo, nelle vicinanze del Vibo Center, e in diversi centri interni della provincia (Soriano), come anche sul costone tra Caria e Tropea. Sono complessivamente circa 80 i roghi attualmente attivi in tutta la Calabria.

