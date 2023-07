Caldo record in Calabria: nella notte temperature con picchi di 35°C anche nel Vibonese

di Salvatore Lia

E' stata una nottata infernale in Calabria, per quanto riguarda le temperature. Valori che avrebbero dovuto essere registrati nelle ore diurne, sono stati invece annotati nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino. Tra le temperature più alte durante la scorsa notte, infatti, si sono distinti i 35°C di Spilinga (Vv), 34.9°C di Cropalati (Cs), 34.7°C di Staiti (Rc), 34.5°C di San Demetrio (Cs), 34.3°C di Catanzaro e Stignano (Rc) e numerosi valori compresi tra i 29°C e i 33°C.