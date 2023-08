Inchiesta Imperium nel Vibonese: gli indagati salgono da 48 a 60 – Nomi

Francesco Mancuso (Bandera)

Salgono da 48 a 60 gli indagati complessivi dell’inchiesta denominata “Imperium” della Guardia di Finanza con il coordinamento della Dda di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Associazione mafiosa, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori i reati, a vario titolo, contestati.La nuova ordinanza del gip distrettuale – dopo il fermo di indiziato di delitto del 6 luglio scorso e l’ordinanza del gip del Tribunale di Vibo – porta quindi a nuovi indagati. Ecco l’elenco complessivo degli indagati: MEGNA Assunto, nato il 18-12-1958, di Nicotera Marina (carcere); MANCUSO Francesco, nato il 5-10-1971, alias “Bandera”, di Nicotera Marina (carcere); CUPITO’ Domenico, nato il 4-05-1959, detto Pignuni, di Nicotera Marina (carcere); MERCURIO Paolo, nato il 28-10-1978, di Marcellinara (carcere); ACCORINTI Antonino detto “Nino”, di Briatico nato il 15-04-1956; ACCORINTI Antonio, nato l’08-08-1980, di Briatico (figlio di Antonino); ACCORINTI Giuseppe, detto “Peppone”, nato il 27-03-1959, di Zungri (carcere); ARCURI Maria Eugenia Grazia, nata il 02-07-1965, di Nicotera (obbligo di firma); BARILLÀ Elena, nata il 15-05-1993, di Reggio Calabria; BENINCASA Sabrina, nata il 25-10-1973, residente a Lamezia Terme (obbligo di firma); BLASIMME Teodosia, nata il 16-03-1950, di Cittanova (obbligo di firma); BONAVITA Giuseppe Armando, nato il 13-07-1979, di Briatico (carcere); BONAVITA Roberta, nata il 21-12-1970, di Briatico (carcere); BONTEMPI Pierluigi, nato il 07-02-1964, di Roma; BUCCAFUSCA Isidoro, nato il 7-07-1983, di Nicotera (obbligo di firma); CARRIERI Angelo, nato il 19-02-1998, di Nicotera Marina; CICONTE Domenico, nato il 17-01-1964, di Sorianello; CONTI Agatino, nato a Catania il 27-06-1959 e residente in Tremestieri Etneo (arersti domiciliari); CRISAFULLI Giovanna, nata il 10-10-1960, residente a Tremestieri Etneo; CUPITO’ Alessio Natale, nato il 23. 12. 1986, di Nicotera; CUPITO’ Domenico, nato il 4-05-1959, di Nicotera Marina; CUPITO’ Francesco, nato il 31-05-1992, di Nicotera; CUPITO’ Simone, nato il 05-12-1996, di Nicotera; D’ANGELO Giuseppe, nato a il 14-08-1979, di Nicotera; D’ANGELO Rosario, nato il 10-08-1984, di Bressso (Mi); DEMARZO Fabio, nato il 13-03-1973, di Melicucco (obbligo di firma); DI CAPUA Elisabetta, nato il 22-07-1986, di Milano; DIMASI Giuseppe, nato il 14-10-1964, di Nicotera (obbligo di firma); FALSAPERNA Francesco, nato il 12-02-1970, di Mascalucia (arresti domiciliari); FIASCHE’ Giuseppina, nato il 17-06-1946, di Nicotera; FONTI Domenico, nato il 27-05-1978, di Cittanova (arresti domiciliari); FONTI Giuseppe, nato il 28-02-1944, di Cittanova (arresti domiciliari); GALLONE Pasquale, nato il 30-08-1960, di Nicotera (già detenuto per Rinascita Scott); IMBALZANO Domenico, nato il 30-05-1969, di Reggio Calabria: LENTINI Pantaleone, nato il 16-08-1989, di Nicotera; MANCUSO Diego, nato il 18-02-1953, di Limbadi, residente a Santa Maria di Ricadi (attualmente detenuto per l’operazione Olimpo); MANCUSO Francesco, nato il 5-10-1971, alias “Bandera”, di Nicotera Marina; [CLICCA IN BASSO SUL TASTO “AVANTI” PER LEGGERE I NOMI DEGLI ALTRI INDAGATI]