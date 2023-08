‘Ndrangheta, il neo pentito Formosa: «La cosca Crea voleva uccidere l’imprenditore Inzitari»

di Antonio Alizzi

La cosca Crea di Rizziconi voleva uccidere l’imprenditore reggino Pasquale Inzitari, padre di Francesco, giovane 18enne ucciso nel 2009 a Taurianova. A svelarlo è il neo collaboratore di giustizia Gianenrico Formosa, colui il quale ha permesso alla Dda di Catanzaro di riprendere i fili investigativi del tentato omicidio avvenuto il 25 luglio 2017 nel piazzale antistante il centro commerciale i “Portali” di Corigliano Rossano. Di ciò ne dà atto il gip distrettuale di Catanzaro, evidenziando come le dichiarazioni di Formosa, auto ed etero accusatorie, hanno permesso di acquisire notizie, dati e informazioni utili alla Dda di Catanzaro e ai carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, al fine di riaprire l’indagine. E proprio stamani, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, nelle province di Brescia, Bologna e Viterbo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Dda di Catanzaro, diretta dal Procuratore Nicola Gratteri. Quattro le persone arrestate, due in carcere e due ai domiciliari. Continua a leggere su LaCnews24.it

