Teatro di Vibo vandalizzato da un gruppo di ragazzi, il sindaco: «Non resteranno impuniti»

Maria Limardo all’interno del teatro

Mentre il nuovo teatro di Vibo attende di vedere la luce, ignoti vi fanno irruzione e svuotano gli estintori del sistema antincendio. L’atto vandalico si è verificato ieri notte e non è il primo. Nei mesi scorsi, infatti, un gruppo di persone si è introdotto nella struttura vandalizzandola sempre con lo schiumogeno degli apparecchi utilizzati in caso di incendi. La “storia si ripete” e, così, un analogo e nuovo gesto di inciviltà si è registrato ieri. A denunciare l’accaduto è stato il primo cittadino di Vibo, Maria Limardo: “Un gruppo di ragazzi, tutti minorenni, probabilmente annoiati e comunque privi di educazione al senso civico, ha trovato un “diversivo”. Hanno forzato la serratura di una porta e sono entrati nel Teatro spruzzando un po’ dovunque la schiuma di un estintore, per fortuna senza fare grossi danni”. Il sindaco precisa, inoltre, che “quattro di loro sono stati individuati e saranno segnalati alla Procura dei minori. Personalmente non esiterò a chiedere i danni alle famiglie. Dispiace – prosegue – che giovani con un futuro davanti possano avere già delle pendenze giudiziarie, ma non si può indulgere di fronte a simili azioni. In altre analoghe circostanze ho fatto altrettanto senza esitare. Tra l’altro il teatro è pressoché terminato. C’è tutto, non manca praticamente niente e non permetterò che l’insipienza di qualcuno si ponga da ulteriore ostacolo all’avvio della prossima stagione”. La Limardo ha infine ringraziato “quei cittadini che, allertandoli, hanno consentito l’immediato arrivo dei carabinieri”. Nessun danno particolarmente grave alla struttura, dunque, non certamente quanto quello arrecato alla comunità e alla città, da un senso civico che latita.

