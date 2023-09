‘Ndrangheta: Maestrale-Carthago, in 52 ai domiciliari. Tra loro politici, sanitari e un avvocato

Andrea Niglia

Finiscono in 52 agli arresti domiciliari nell’ambito del nuovo troncone dell’operazione antimafia della Dda di Catanzaro denominata Maestrale-Carthago. Un’inchiesta che assesta un duro colpo ai clan del Vibonese ma anche ai “colletti bianchi”. Agli arresti domiciliari anche l’ex sindaco di Briatico ed ex presidente della Provincia di Vibo Valentia Andrea Niglia, così come l’ex dirigente dell’Asp di Vibo Valentia Cesare Pasqua, e l’avvocato Azzurra Pelaggi. Questi i destinatari della misura cautelare ai domiciliari: Ambrogio Accorinti (cl. ’63) di Zungri (già detenuto per Rinascita Scott); Rocco Anello (cl ’61) di Filadelfia (già detenuto per Imponimento); Tommaso Anello (cl ’64) di Filadelfia (detenuto per Imponimento); Onofrio Barbieri (cl ’80) di Sant’Onofrio, residente a Vena Superiore (detenuto per Rinascita e Conquista, da poco collaboratore di giustizia); Francesco Barone (cl ’73) di San Calogero; Domenico Bonavota (cl. ’79) di Sant’Onofrio (detenuto per Rinascita); Filippina Carà (cl. ’89) di Zungri; Giuseppe Carà (cl ’62) di Filandari; Piero Castagna (cl ’78) di Vena Superiore; Nazzareno Cichello (cl ’60) di Zungri; Domenico Cordì (cl ‘72) di Candidoni; Raffaele Corigliano (cl ’67) di Pizzo; Raffaele Corigliano (cl ‘2000) di Catanzaro; Vincenzo Crudo (cl ’92) di Triparni, frazione di Vibo Valentia; Giuseppe D’Andrea (cl ’77) di Briatico; Maria Vittoria Errigo (cl ’54) di Vibo Valentia; Angelo Familiari (cl ’64) di Reggio Calabria; Antonino Fiorillo (cl ’74) di Piscopio; Massimo Fortuna (cl ’76) di San Gregorio d’Ippona; Claudio Fiumara (cl ’66) di Francavilla Angitola; Carlo Gioffrè (cl ’65) di Rosarno; Antonio Grillo (cl ’70) di Mileto; Antonino La Bella (cl. ’80) di Vibo Valentia; Rosario La Rocca (cl. ’74) di Vibo Valentia; Pasquale La Rosa (cl ’65) di Tropea (detenuto per Olimpo); Giuseppe Mangone (cl ’55) di Mileto (già detenuto per Rinascita); Damiano Marrella (cl ’76) di Pizzo; Francesco Massara (cl ’57), veterinario, di Mileto; Fausto Melluso (cl ’73) di Briatico; Sandro Melluso (cl ’77) di San Leo di Briatico; Salvatore Morelli (cl ’83) di Vibo Valentia (già detenuto per Rinascita Scott); Andrea Niglia (cl ’76) ex sindaco di Briatico ed ex presidente della Provincia di Vibo; Gregorio Niglia (cl ’83) di Briatico (già detenuto per Rinascita Scott); Cesare Pasqua (cl. ’48), dirigente medico, di Vibo Valentia; Joan Azzurra Pelaggi (cl. ’77), avvocato, di Vibo Valentia; Maria Rosa Pesce (cl ’53) nativa di Rosarno ma residente a Tropea; Gaetano Pochiero (cl ’64) di Vibo Valentia; Fortunato Pontoriero (cl ’49) di San Calogero; Giuseppe Preiti (cl ’75) di San Calogero; Nicola Preiti (cl ’68) di San Calogero; Antonio Prenesti (cl ’66) di Nicotera; Antonio Prestia (cl ’99) di Briatico; Antonio Gaetano Prestia (cl ‘64) di Comparni di Mileto; Giuseppe Prostamo (cl ’70) di Briatico; Salvatore Prostamo (cl ’60) di Briatico; Ettore Romagnoli (cl ’57) di Monfalcone (Go); Marco Startari (cl ’89) di Vibo Valentia (detenuto per Rinascita); Antonio Tripodi (cl ’73) di Santa Domenica di Ricadi; Mattia Tripodi (cl ’96) di Santa Domenica di Ricadi; Leopoldo Valente (cl ’79) di Mileto; Giorgio Vurro (cl ’56) di Pizzo; Giovanni Zuliani (cl ’96) di Piscopio. Obbligo di dimora e di presentazione tre volte a settimana alla polizia giudiziaria per: Maria Carmela Ciconte (cl ’69) di Vibo Marina; Giulio Solano (cl ’99) di Limbadi; Santo Vincenzo Varone (cl ’90) di Caroni di Limbadi.

Cesare Pasqua Ambrogio Accorinti Rocco Anello Tommaso Anello Onofrio Barbieri Domenico Bonavota Pasquale La Rosa Salvatore Morelli Azzurra Pelaggi

LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta: operazione Maestrale-Carthago, ecco i 29 arrestati in carcere – Foto

‘Ndrangheta: operazione Maestrale-Carthago, 81 arresti nel Vibonese