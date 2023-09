‘Ndrangheta: operazione Maestrale-Carthago, ecco i 29 arrestati in carcere – Foto

Giuseppe Accorinti

Sono 29 gli arrestati in carcere del nuovo troncone dell’operazione antimafia denominata Maestrale-Carthago. In 52, invece, finiscono agli arresti domiciliari e in tre all’obbligo di dimora. Ci sono anche diversi indagati a piede libero. La Dda di Catanzaro sferra un duro colpo ai clan del Vibonese e nell’inchiesta finiscono anche avvocati, un ex presidente della Provincia, medici e professionisti oltre a boss e picciotti di diversi clan, da Mileto a Briatico, da Tropea a Filadelfia sino a Vibo Valentia. Questi gli arrestati in carcere: l’avvocato Francesco Sabatino (cl ’79), di Vibo Valentia (è stato perquisito stamane anche il suo studio legale in via Matteotti a Vibo); Rocco Tavella (cl ’84) di San Giovanni di Mileto; Giuseppe Accorinti (cl ’59) di Zungri (detenuto per Rinascita); Salvatore Ascone (cl ’66) di Limbadi; Francesco Barbieri (cl ’65), alias Carnera, di Piana Pugliese di Cessaniti (detenuto per Rinascita Scott); Giuseppe Barbieri (cl ’92) di Pernocari di Rombiolo; Michelangelo Barbieri (cl ’93) di Pannaconi di Cessaniti (detenuto per Rinascita); Fortunato Bartone (cl ’73) di Mileto; Pietro Bellocco (cl ’83) di Rosarno; Domenico Cichello (cl ’72) di Filandari; Nicola Fusca (cl ’72) di San Marco di Cessaniti; Ottavio Galati (cl ’68) di Mileto (detenuto per una condanna definitiva per omicidio); Salvatore Galati (cl ’55) di Mileto; Domenico Iannello (cl ’77), di Mileto; Luigi Mancuso (cl ’54) di Limbadi (già detenuto per Rinascita Scott); Clemente Mazzeo (cl ’68) di Mileto; Michele Silvano Mazzeo (cl ’71) di Mileto (già detenuto per altro); Giuseppe Mazzitelli (cl ’90) di Tropea; Emanuele Melluso (cl ’85) di Briatico (già detenuto per Olimpo); Simone Melluso (cl ’85) di Briatico (già detenuto per Olimpo); Salvatore Palmieri (cl ’76) di Mileto; Pasquale Pititto (cl ’68) di San Giovanni di Mileto (dal giugno 2022 era ai domiciliari); Salvatore Pititto (cl ’68) di Mileto (già detenuto per altro); Domenico Polito (cl ’74) di Mileto; Antonio Prostamo (cl ’89) di Mileto; Francesco Prostamo, alias “U Zorru” (cl. ’85) di Mileto; Giuseppe Prostamo (cl ’85), alias Ciopane, di San Giovanni di Mileto; Giuseppe Prostamo (cl ’89), alias “Giubba”, di Mileto; Nazzareno Prostamo (cl. ’61) di Mileto (detenuto per altro).

