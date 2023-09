Sfugge all’espulsione, polizia lo rintraccia nel Vibonese

Aveva fatto perdere le sue tracce dopo la convocazione in Questura per la notifica del provvedimento

Un cittadino straniero ha fatto perdere le sue tracce, dopo essere stato convocato dalla Questura di Vibo Valentia, poco prima che gli venisse notificato il provvedimento di espulsione a seguito di un rigetto della richiesta di protezione internazionale. Sono così subito partite le operazioni di ricerca parte delle pattuglie della Polizia di Stato che l’hanno rintracciato nei pressi di un supermercato e poi accompagnato in Questura. Allo stesso è stato notificato il provvedimento che ha determinato il suo accompagnamento questa mattina in un Centro di Permanenza per i rimpatri siciliano per il successivo rientro nel Paese d’origine.

