Inchiesta Maestrale-Carthago: due indagati di Mileto lasciano i domiciliari

Lasciano gli arresti domiciliari Leopoldo Valente (cl ’79) e Antonio Grillo (cl ’70), di Mileto, coinvolti nell’inchiesta Mestrale-Carthago della Dda di Catanzaro. Il Tribunale del Riesame ha infatti annullato per i due indagati l’ordinanza in accoglimento di un ricorso dell’avvocato Tommaso Zavaglia. Leopoldo Valente, indicato dagli inquirenti come “inserito nella vita politica militese”, è indagato per un’estorsione alla ditta Muraca che ha in appalto la raccolta dei rifiuti a Mileto. Antonio Grillo è invece indagato – in concorso con Fortunato Tavella – per un’estorsione ai danni degli imprenditori Salimbeni.

