Ottobre in rosa a Motta Filocastro: successo per la giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno con screening gratuiti

L'evento è stato organizzato dall'associazione culturale "Il Tocco" con il supporto anche del Comune di Limbadi. Il ricavato è stato devoluto alla "Susan G. Komen Italia" in prima linea contro il cancro

Il suggestivo borgo di Motta Filocastro domenica 27 ottobre ha ospitato l’evento “Ottobre in Rosa”, una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale “Il Tocco” con il patrocinio del Comune di Limbadi, ha visto la partecipazione di numerose associazioni locali, tra cui i Lions, Inner Wheel, Fitwalking di Calabria, l’Accademia internazionale Dieta mediterranea italiana e la Federazione italiana di atletica leggera. «La giornata – hanno fatto sapere dall’associazione attraverso un comunicato stampa – si è aperta con una camminata tra i suggestivi paesaggi del borgo, guidata da Fausto Certoma, responsabile regionale Fidal – settore Fitwalking. I partecipanti hanno potuto godere di punti ristoro e di un pranzo con degustazione di prodotti tipici locali, allietati da canti e balli tradizionali».

L’evento ha avuto come fulcro lo screening gratuito per la diagnosi del tumore al seno, svolto alla Casa delle Suore dai medici Antonio Giuseppe Zappino e Rocco Basile, specialisti in Chirurgia generale e toracica. «Angela Maiolo, biologa nutrizionista e ambasciatrice dell’Accademia internazionale Dieta mediterranea di Nicotera, ha sottolineato l’importanza di questo strumento di prevenzione contro il tumore al seno, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti».

«Abbiamo valorizzato la nostra dieta mediterranea mettendo in pratica ciò che troviamo alla base della piramide alimentare: l’attività fisica, la convivialità, il consumo di prodotti locali e di stagione, tutto questo rappresenta un vero e proprio modello culturale del nostro territorio», ha affermato Maiolo. Il ricavato della manifestazione, hanno poi sottolineato dall’associazione “Il Tocco”, «è stato devoluto all’associazione “Susan G. Komen Italia”, impegnata in prima linea nella lotta contro i tumori al seno».

Leggi anche ⬇️ Filadelfia in rosa: torna la giornata dedicata alla prevenzione contro i tumori e alla solidarietà

Tra i presenti anche il vicesindaco del Comune di Limbadi, Alessandra Limardo.