Motta Filocastro: il gioiello medievale tra le colline vibonesi raccontato su Rai 1

Questa settimana, fino a venerdì 6 settembre, la Rai offre uno spaccato unico sulle meraviglie storiche e artistiche del Bel Paese con la trasmissione Camper, in onda ogni giorno alle ore 12 su Rai1. Presentata da Peppone Calabrese, questa serie di episodi promette un viaggio indimenticabile attraverso alcuni dei luoghi più straordinari d’Italia, arricchita dalla presenza di esperti del settore e numerosi ospiti che porteranno il pubblico a vivere l’estate in compagnia. Le telecamere della tv di Stato, a conclusione del lungo itinerario iniziato a Troìna in Sicilia, giungeranno in fine nello splendido borgo medievale di Motta Filocastro.

Il borgo, incastonato tra le colline vibonesi, incanta per la sua bellezza e la sua storia millenaria. Con le sue case arroccate, le stradine strette e tortuose e i panorami mozzafiato, questo piccolo gioiello rappresenta una vera e propria perla della Calabria. Le origini di Motta Filocastro affondano nel passato, quando era un importante centro fortificato lungo la via Popilia. Oggi, il borgo conserva intatto il suo fascino medievale, con vicoli che si snodano tra palazzi nobiliari e chiese antiche. Passeggiando per le stradine di Motta, si ha l’impressione di fare un viaggio a ritroso nel tempo. Negli ultimi anni, Motta Filocastro è stata inserita tra i “Luoghi del Cuore” del Fai (Fondo Ambiente Italiano), a testimonianza del suo grande valore storico e artistico. Grazie a questo riconoscimento, sono stati avviati diversi progetti di recupero e valorizzazione del borgo, che mira a promuovere la sua bellezza e a farla conoscere a un pubblico sempre più vasto.