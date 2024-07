Motta Filocastro si prepara alla terza edizione di “Timpi Timpi”. Ecco il programma

L’associazione culturale “Il Tocco” di Motta Filocastro organizza per domenica 21 la terza edizione di “Timpi Timpi”, un’emozionante passeggiata tra le colline mottesi con degustazioni gastronomiche, musica e balli. Un’esperienza unica per immergersi nella natura, nella cultura locale e per scoprire nuovi sentieri, immergersi nella bellezza del paesaggio e riscoprire le tradizioni del territorio. Il tragitto è lungo 7 chilometri con un livello di difficoltà E (escursionistico) e un dislivello di 250 metri. Gli organizzatori dell’associazione culturale avvisa quindi che «è necessario, per partecipare, dotarsi di un abbigliamento adeguato e scarpe da trekking, un cappello e almeno 2 litri d’acqua. La conduzione dell’escursione sarà a cura dell’associazione Kalabria Trekking. Età minima consigliata 10 anni». Durante il percorso, i partecipanti potranno ammirare l’opera d’arte “È tutto vero” di Lulù Nuti, visitare un antico mulino ad acqua, il Santuario della Santa Croce e la grotta eremitica di Tavolari. La giornata sarà arricchita da tre tappe di degustazione con prodotti tipici locali e da momenti di musica e balli con i suonatori locali e l’associazione Zampognari di Cardeto. Il gran finale si terrà in località Spataro dove, in un oliveto con piante secolari, si svolgerà un pranzo con concerto di musica tradizionale a cura del trio Piero Crucitti, Mico Corapi e Domenico Celiberti. Ecco il programma:

Ore 09:00 – Cafè 2.1 – Accoglienza, registrazione dei partecipanti e distribuzione dei gadget (disponibili solo per i primi 100 iscritti).

