Arriva a Limbadi “Una boccata d’arte”, il progetto che coinvolge 20 borghi d’Italia: lo racconta LaC Storie – Video

“Una boccata d’arte” porta la bellezza dell’arte contemporanea nei borghi d’Italia, coinvolgendo artisti e comunità in un progetto che unisce creatività e territorio. La quinta edizione del progetto arriva a Motta Filocastro, per presentare l’intervento di Lulù Nuti, intitolato “È tutto vero”. L’artista ha trasformato cinque zerbini del borgo in opere d’arte in bronzo, posizionandoli nei punti d’entrata del paese per accogliere i visitatori in modo originale e suggestivo. Questa iniziativa, promossa dalla Fondazione Elpis, coinvolge venti borghi e paesi di tutta Italia, uno per ogni regione, offrendo agli artisti l’opportunità di immergersi nel territorio e nelle comunità locali per creare opere uniche e coinvolgenti. Il progetto “Una boccata d’arte” è un esempio di come l’arte possa arricchire e valorizzare i luoghi più piccoli e meno conosciuti, portando nuova linfa e creatività nelle comunità. L’appuntamento per scoprire di più su questa originale iniziativa è stasera alle ore 21 su LaC Tv, nella puntata di LaC Storie curata dal videoreporter Saverio Caracciolo.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www. lacplay.it