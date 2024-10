Pino Schiti protagonista a LaC Storie: da Santa Domenica di Ricadi la sua arte incanta a livello europeo – Video

Da piccolo si appassiona alla pittura e strappa di nascosto le lenzuola di sua madre per dipingere. Ogni tanto riesce a vendere le sue opere, ma i soldi non gli consentono di comprare né la tela né i colori. La svolta arriva quando, negli anni ’50, viene a sapere che il sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, aiuta i giovani artisti: gli scrive una lettera e, inaspettatamente, dopo pochi mesi arriva la risposta: nella busta cinquantamila lire. La cosa strana, però, è che la segretaria di La Pira, invece di utilizzare il suo vero nome Salvatore Giuseppe Schiariti, per errore scrive “Pino Schiti”. Quel nome lo accompagnerà per tutta la vita. La sua storia sarà al centro della nuova puntata di LaC Storie, in onda questa sera sabato 12 ottobre alle ore 21 su LaC Tv.

Pino da ragazzo frequenta l’Istituto d’arte di Vibo Valentia e poi il liceo artistico di Catanzaro, ma giovanissimo si trasferisce a Roma dove opera fino a pochi anni fa, non solo come pittore ma anche come scultore. Oggi, all’età di 77 anni, è ritornato nel suo paese natio, Santa Domenica di Ricadi, nel Vibonese, e vive in una casa popolare, perché, come dice lui, è un «artista popolare». Per molti critici, invece, Schiti è uno dei più significativi acquarellisti a livello europeo.

