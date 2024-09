A LaC Storie le ali di Vittorio: in carrozzina da quando aveva 13 anni, con il suo drone visita i posti più belli – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Aveva 13 anni Vittorio Zaccaro, quando perse l’uso delle gambe. Oggi ha 31 anni e vive nella sua Tropea, non ha perso la gioia di vivere e come lui stesso dice: «L’uomo è nato per adattarsi». Vive ogni giorno come un dono senza perdere la voglia di viaggiare e di realizzare immagini con il suo drone, che lo porta anche in luoghi che altrimenti avrebbe difficoltà a raggiungere.

Saranno le sue parole e la sua esperienza le protagoniste della nuova puntata di LaC Storie, programma a cura del videoreporter di LaC Tv Saverio Caracciolo. L’appuntamento è per questa sera 28 settembre, dalle ore 21.00 su LaC Tv.

Dove seguire la puntata

