Motta Filocastro celebra i Santi medici Cosma e Damiano premiando l’Avis di Vibo per il suo «impegno di carità verso il prossimo»

I Santi medici Cosma e Damiano di Motta Filocastro

Il parroco di Motta Filocastro don Michele Arena, in occasione della festa in onore dei Santi medici Cosma e Damiano, sabato 27 settembre, consegnerà una targa alla presidenza provinciale dell’Avis per l’impegno sociale e di solidarietà. Ad essere insigniti con una pergamena, saranno anche i donatori storici di Motta Filocastro. La cerimonia sarà svolta subito dopo la solenne messa nella chiesa di Santa Maria della Romania, prevista per le ore 11. Nella stessa mattinata ci sarà la possibilità di fare la donazione del sangue nell’autoemoteca che l’Avis provinciale metterà a disposizione. Diverse le associazioni che saranno presenti alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti, insieme a quella di Limbadi. La manifestazione, legata alla ricorrenza religiosa, è giunta alla III edizione. L’iniziativa è stata voluta dal parroco don Michele Arena.

«Due anni fa – ha fatto sapere don Arena in una nota – sono stati insigniti i medici e i farmacisti; lo scorso anno gli infermieri e gli operatori socio sanitari; quest’anno è toccato alle associazioni dell’Avis provinciale. Il valore e il significato – ha spiegato il parroco di Motta Filocastro – sono legati all’arte medica esercitata dai fratelli gemelli vissuti in Siria, ferventi seguaci di Cristo in un periodo in cui i cristiani venivano sottoposti a feroci persecuzioni. E i due santi sono stati vittima delle persecuzioni volute da Diocleziano. Dopo il loro martirio (27 settembre del 303 d.C.), la loro fama si è estesa in tutto il mondo cristiano e come tanti santi orientali il loro culto si è diffuso in particolare nei territori eredi della cultura e della religiosità bizantina».

«Motta Filocastro – prosegue don Arena – è meta di devozione popolare per i Santi medici Cosma e Damiano, ma anche in altre località del territorio del Vibonese essi sono venerati con intenso fervore religioso. I miracoli di guarigione da malattie incurabili, fanno parte del loro racconto agiografico che soprattutto ha penetrato negli strati popolari». L’iniziativa di legare la solennità della messa in onore dei due Santi ad un momento che mette in rilievo una preziosa attività di solidarietà umana come la donazione del sangue, «restituisce un messaggio di grande importanza sociale oltre che religioso». Un percorso di coinvolgimento degli operatori nel campo sanitario che don Michele Arena ha inteso riconoscere, per sottolineare il «prezioso lavoro che viene svolto in queste associazioni di volontariato come carità verso il prossimo» e per «mettere in risalto l’importante funzione organizzativa nel dare risposte efficaci al bisogno di sangue. Così alla salute del corpo si unisce la cura dell’anima».