Brattirò si prepara a festeggiare i Santi medici Cosma e Damiano: ecco il programma

La comunità di Brattirò si appresta a festeggiare i Santi medici Cosma e Damiano, con il consueto appuntamento del 25, 26 e 27 settembre. L’evento di grande devozione popolare, con fedeli scalzi in preghiera durante la processione in segno di ringraziamento per i miracoli ricevuti, ha ufficialmente inizio giorno 18 con l’avvio della novena. Le tre giornate di festa, saranno poi caratterizzate dalla presenza di numerose bancarelle, per la consueta e storica fiera (anticamente di animali) che si estende lungo le principali vie di accesso al paese, dall’asta all’incanto nel pomeriggio del 27, con le offerte votive, e dalle immancabili giostre che attirano fino a tarda sera i più giovani.

Il Comitato festa costituitosi a maggio è composto dal presidente Francesco Rombolà (Cirino), Margherita Vita, Annunziata Vita, Rosa Maria Speranza, Domenica Furchì, Franco Rombolà, Ferdinando Furchì, Gianni Mattei, Francesco Portoriero e Antonio Vita. Il programma ricco e variegato stilato per quest’anno prevede, come novità, la diretta streaming delle due funzioni religiose e della processione sui canali social dedicati alla festa. Un’iniziativa che permetterà anche a chi si trova lontano, siano essi brattiroesi nel mondo o semplici devoti, di partecipare virtualmente ai festeggiamenti, sentendosi parte integrante della comunità.

Per le tre serate di festa, il cartellone degli venti è così stilato:

25 settembre alle ore 22 si esibirà il noto artista Cecé Barretta , promettendo una serata all’insegna della buona musica e del divertimento.

A chiudere le celebrazioni, ci sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico, un evento che regalerà momenti di incanto e meraviglia, illuminando il cielo di Brattirò in onore dei Santi medici Cosma e Damiano.