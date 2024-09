Efficientamento energetico, al Comune di Drapia oltre 350mila euro per la scuola di Sant’Angelo

Il Comune di Drapia è beneficiario di un finanziamento tramite il Conto termico 2.0 per l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico di Sant’Angelo. Un intervento per l’amministrazione di Alessandro Porcelli «importante sul piano degli sforzi per ridurre i costi gestionali degli immobili pubblici e migliorare le condizioni energetiche dell’istruzione locale». I lavori di riqualificazione energetica previsti includono interventi di isolamento termico su parti disperdenti, verticali e orizzontali. «Questo – ha fatto sapere il sindaco – consentirà non solo di migliorare il comfort negli ambienti scolastici, ma anche di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente attraverso una riduzione dei consumi energetici».

«Il Comune, che beneficia di una prenotazione di incentivi pari a 356.660mila euro – ha poi evidenziato Porcelli -, ha l’obiettivo di coprire fino al 100% delle spese ammissibili per questo tipo di intervento, come previsto dall’emendamento 48-ter della conversione in legge del DL 104/2020». Il Conto termico 2.0, introdotto con il Decreto ministeriale del 16 febbraio 2016, è uno strumento nazionale di finanziamento che supporta gli interventi di riqualificazione energetica per edifici pubblici e privati.