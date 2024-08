Drapia, il Comune affida i lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria di Brattirò

L'intervento assegnato a una ditta di Rombiolo per circa 28mila euro rientra tra i progetti di edilizia scolastica fianziati per 650mila euro dalla Regione

Il Comune di Drapia ha dato ufficialmente il via ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale dei locali della scuola primaria nella frazione di Brattirò. L’importo totale per l’intervento ammonta a quasi 28mila euro, iva inclusa, ed è stato affidato alla ditta Pasquale Calabria, con sede a Rombiolo. «L’approvazione del progetto di manutenzione – ha fatto sapere il sindaco Alessandro Porcelli – è frutto di un iter che ha visto l’impegno del Consiglio comunale e della giunta, con delibere che hanno approvato il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026. Il progetto di adeguamento si inserisce in un contesto più ampio di miglioramento e valorizzazione dell’edilizia scolastica, riflettendo l’importanza di garantire spazi idonei e sicuri per il patrimonio educativo del territorio».

In particolare, l’intervento «si rivolge non solo alla manutenzione dei locali esistenti, ma anche all’adeguamento degli spazi in vista di un potenziamento funzionale delle attività scolastiche. I lavori previsti permetteranno di garantire la continuità del servizio educativo, nonostante la necessità di sgomberare i locali attuali per l’esecuzione dei lavori. A tal fine – ha poi specificato Porcelli – è già stata individuata una soluzione temporanea: l’ex scuola primaria situata in via Vittorio Emanuele, verrà riadattata per accogliere gli alunni durante il periodo dei lavori».

«Il nostro obiettivo è garantire un ambiente sicuro e accogliente per gli studenti, dove possano ricevere un’istruzione di qualità – ha fatto poi sapere Porcelli -. La scelta del contraente è stata effettuata in modo trasparente e ci aspettiamo che i lavori vengano portati a termine con la massima professionalità». Questo investimento si inserisce anche nel più vasto programma di miglioramento delle strutture scolastiche della Calabria, reso possibile grazie ai finanziamenti regionali. Infatti, il Comune di Drapia ha ottenuto un contributo significativo dalla Regione Calabria per l’adeguamento strutturale e il miglioramento energetico delle scuole, cifra che supera i 650mila euro.