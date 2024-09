Musica e divertimento, a Brattirò un fiume di gente per assistere al concerto di Cecè Barretta

Un fiume umano di gente ha invaso ieri sera il paese di Brattirò per la prima serata in onore dei santi medici Cosma e Damiano. Un numeroso pubblico ha preso parte ai festeggiamenti civili e religiosi in corso nella frazione di Drapia. Anche fan provenienti da fuori regione e da diverse parti della Calabria hanno fatto tappa nel piccolo centro del Vibonese per assistere al concerto di Cecè Barretta. Nonostante infatti un tour estivo che ha toccato innumerevoli location, il suo pubblico continua a seguirlo in lungo e largo, riempiendo le piazze, cantando e ballando sulle note dei suoi amati brani. La buona riuscita della serata ha rappresentato un successo per il Comitato festa parrocchiale.

«Migliaia di presenze sparse ovunque: dal centro della piazza ai balconi. Grande l’entusiasmo in una serata in cui Barretta ha saputo coinvolgere chiunque, dai più grandi ai più piccoli, dialogando con quanti si trovavano sotto il palco già dalla prima serata, salutando per nome chi non perde una data, portando sul palco bambini che hanno cantato insieme a lui regalando tanto divertimento», sottolineano i promotori dell’iniziativa.