A Motta Filocastro rivive il borgo medievale: decima edizione per l’evento che ha ricevuto un riconoscimento nazionale

La kermesse ora fa parte del progetto Mappatura delle rievocazioni storiche dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale

Motta Filocastro si prepara a rivivere un pezzo di storia. Il 9 e il 10 agosto, il borgo calabrese si trasformerà in un vivace villaggio medievale, ospitando la decima edizione del Filocastrum Fest, vero e proprio viaggio indietro nel tempo. Per due giorni, le vie del centro storico saranno animate da un’atmosfera d’altri tempi, con mercati medievali, sfilate in costume, spettacoli di falconeria e dimostrazioni di combattimento. I visitatori potranno immergersi completamente nella vita quotidiana del Medioevo, assaporando cibi tipici e assistendo a rappresentazioni teatrali.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale Il Tocco con il patrocinio del Comune di Limbadi, ha ottenuto un importante riconoscimento nazionale, entrando a far parte del Progetto mappatura delle rievocazioni storiche dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale. Questo conferma il valore culturale e storico del Filocastrum Fest, che si consolida come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calabrese. Quest’anno, il festival presenta alcune novità. La durata è stata estesa a due giorni, offrendo un programma ancora più ricco e variegato. Inoltre, il corteo storico sarà dedicato all’amore tra Ruggero I d’Altavilla e sua moglie Giuditta d’Evreux, con un cast di attori che darà vita a questa appassionante storia.

Il Filocastrum Fest è un’esperienza adatta a tutti: dai bambini, che potranno partecipare a laboratori creativi e divertirsi con gli spettacoli, agli adulti, che potranno apprezzare la cura dei dettagli storici e la qualità delle rappresentazioni. Il borgo di Motta Filocastro, con la sua posizione panoramica e il suo ricco patrimonio storico, è la cornice ideale per un evento di questo tipo. Quest’anno, inoltre, il paese ha ospitato il progetto di arte contemporanea diffusa Una Boccata d’Arte, un ulteriore motivo per visitare questo incantevole angolo di Calabria.