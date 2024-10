Filadelfia in rosa: torna la giornata dedicata alla prevenzione contro i tumori e alla solidarietà

La terza edizione della manifestazione “Filadelfia in Rosa”, proposta dalla Commissione pari opportunità del Comune in collaborazione con l’istituzione teatrale ed accolta dalla giunta del sindaco Anna Bartucca, si svolgerà sabato 19 nel centro storico con una passeggiata e attività di fitness dedicate al benessere psico-fisico. L’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione dei tumori, in coincidenza con il mese di ottobre, tradizionalmente dedicato a queste tematiche. La giornata sarà quindi un’importante occasione per promuovere uno stile di vita sano e attivo, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in un evento che unisce sport, divertimento e impegno sociale.

“Filadelfia in Rosa”, infatti, si propone di raccogliere anche quest’anno fondi per le “Donne in Rosa”, ovvero a supporto di tutte coloro che hanno affrontato e stanno affrontando la malattia. Oltre all’aspetto solidale, la Commissione pari opportunità del Comune desidera anche sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione. A tale scopo l’ente si è fatto carico di acquistare 100 magliette e bottigliette d’acqua da fornire ai partecipanti, destinando per l’iniziativa un piccolo contributo di 600 euro.