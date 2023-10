Reddito di cittadinanza a imputato di Rinascita Scott, un’assoluzione a Vibo

L’imputato si trova in stato di detenzione in quanto coinvolto nel maxiprocesso dove la Dda di Catanzaro ha chiesto per lui 24 anni di reclusione

Salvatore Bonavota

Il Tribunale monocratico di Vibo Valentia ha assolto Salvatore Bonavota, 35 anni, di Sant’Onofrio, dall’accusa di aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza in virtù di una domanda prodotta il 29 maggio 2019, trovandosi in stato di detenzione dal 19 dicembre 2019 in quanto arrestato nella maxioperazione denominata Rinascita Scott. Ad avviso della Procura di Vibo – che aveva chiesto la condanna ad un anno – Salvatore Bonavota avrebbe omesso di comunicare entro 30 giorni il suo stato di detenzione che impedisce di poter continuare a godere del sussidio. Al termine di un’articolata istruttoria dibattimentale, la difesa – rappresentata dagli avvocati Francesco Muzzopappa e Elisa Solano – ha quindi fornito al giudice della produzione documentale che ha indotto il Tribunale ad assolvere l’imputato. Salvatore Bonavota si trova attualmente detenuto per Rinascita Scott. Nei suoi confronti la Dda di Catanzaro ha chiesto la condanna a 24 anni di reclusione.

