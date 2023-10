‘Ndrangheta dal Vibonese all’Ungheria, chiusa l’inchiesta “Rinascita Scott 3”: 30 gli indagati

Giuseppe Fortuna (cl ’77)

Avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Dda di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta antimafia denominata “Rinascita Scott 3-Assocompari” contro il clan Bonavota di Sant’Onofrio. Gli indagati salgono a 30 e avranno ora venti giorni di tempo per chiedere alla Procura di essere interrogati o presentare eventuali memorie difensive attraverso i rispettivi legali. Questi gli indagati: Loris Junior Aracri, 33 anni, di Pizzo; Raffaele Arone, 48 anni, nativo di Carmagnola, residente a Sommariva del Bosco (Cn); Vincenzo Barba, 72 anni, di Filogaso; Giovanni Barone, 54 anni, di Roma; Kenneth David Baxter, 70 anni, nato nel Regno Unito; Saverio Boragina, 71 anni, di Francavilla Angitola; Basilio Caparrotta, 62 anni di Sant’Onofrio; Basilio Caparrotta, 52 anni di Sant’Onofrio; Gerardo Caparrotta, 54 anni, di Sant’Onofrio; Francesco Caridà, 55 anni, di Pizzo; Gianluigi Cecchi, 51 anni di Milano; Domenico Cichello, 43 anni, nativo di Vibo Valentia, ma residente a Varedo (MB); Giuseppina De Luca, 55 anni, di Vibo Valentia; Anna Maria Durante, 48 anni, di Vibo Valentia, ma residente a Milano; Danilo Fiumara 54 anni, di Francavilla Angitola; Giuseppe Fortuna, 46 anni, di Filogaso; Giuseppe Fortuna, 60 anni, detto Pino, di Vibo Valentia; Luigi Fortuna, alias “Mastro Gino”, 57 anni, di Ionadi; Gavin Marc Kaye, 60 anni, di Londra; Gaetano Loschiavo, 35 anni, di Sant’Onofrio; Guy Anthony Rees, 59 anni, nato a Cookham (Gli), residente a Milano; Francesco Santaguida, 45 anni, di Sant’Onofrio, residente a Torino; Antonella Silvia Serrao, 59 anni, nata a Francavilla Angitola, residente a Pizzo; Fabrizio Solimeno, 33 anni, di Torino; Edina Margit Szilagyi, 57 anni, di Budapest; Eva Erzsebet Szilagyi, 54 anni, di Budapest; Erika Ventrice, 35 anni, di Vibo Valentia; Marilena Ventrice, 34 anni, nativa di Soriano Calabro; Michele Vitale, 44 anni, di Chieri, residente ad Andezeno; Sona Vesholli 30 anni, albanese, residente a Torino.

L’operazione scattata nel gennaio scorso costituisce la prosecuzione dell’indagine Rinascita Scott eseguita il 19 dicembre 2019 dai carabinieri. Fra i coinvolti nella nuova inchiesta Basilio Caparrotta, 62 anni, di Sant’Onofrio (già coinvolto nell’operazione Columbus contro il narcotraffico internazionale) e Gerardo Caparrotta, 54 anni, di Sant’Onofrio (già condannato a 4 anni in primo grado nell’operazione Petrol Mafie). L’indagine – corroborata da intercettazioni e da diversi collaboratori di giustizia –avrebbe documentato l’appartenenza al clan di Sant’Onofrio di quattro soggetti uno dei quali, per agevolare le attività di riciclaggio in favore della cosca, avrebbe costituito una serie di società di diritto italiano, ungherese e cipriota, fittiziamente intestate a terzi soggetti. Sono state anche ricostruite le dinamiche sottese ad una truffa, consumata nel 2017, ai danni di investitori omaniti che avevano versato la somma di un milione di euro dietro la promessa di ottenere il 30% delle quote di una società cui era riconducibile un compendio immobiliare a Budapest. È stato poi eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e società per un valore di circa 3 milioni di euro. L’indagine – sviluppata in un articolato contesto di cooperazione internazionale di polizia giudiziaria con autorità ungheresi, cipriote, francesi, danesi e britanniche e il coordinamento di Eurojust – si è avvalsa anche della collaborazione dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia. Nel collegio di difesa figurano gli avvocati: Michelangelo Miceli, Leopoldo Marchese, Giosuè Monardo, Diego Brancia, Sergio Rotundo, Vincenzo Gennaro, Tiziana Barillaro, Nazzareno Latassa, Giuseppe Barbuto, Marco Rigamonti, Angela La Gamma.

