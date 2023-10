‘Ndrangheta: revocata la misura di prevenzione a Salvatore La Rosa di Tropea

Decisione della Corte d’Appello di Catanzaro per l’esponente dell’omonimo clan già condannato per l’omicidio del barone Cordopatri

La Corte d’Appello di Catanzaro ha revocato la misura di prevenzione imposta nel 2015 a Salvatore La Rosa, 55 anni, di Tropea. Il giudice di merito si è attenuto al principio secondo il quale anche nei confronti dell’indiziato di appartenere ad un’associazione mafiosa è necessaria la verifica della concreta pericolosità sociale. Il giudice d’appello, quindi, ha accolto il ricorso dell’avvocato Sandro D’Agostino contro la precedente decisione del Tribunale di Vibo Valentia, facendo propria la tesi secondo cui non è sufficiente fare riferimento alla biografia penale del prevenuto ma è necessaria una valutazione globale che tenga conto anche delle condotte mantenute durante l’esecuzione della pena. Salvatore La Rosa ha già scontato la pena quale killer del barone Antonio Carlo Cordopatri di Oppido Mamertina – ucciso il 10 luglio 1991 nel centro di Reggio Calabria su mandato dei Mammoliti di Castellace ai quali il barone non aveva inteso cedere i propri uliveti. Nel processo nato dall’operazione antimafia denominata Peter Pan, Salvatore La Rosa è stato invece condannato in via definitiva a 10 anni per associazione mafiosa, estorsione e detenzione illegale di armi.

