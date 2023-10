‘Ndrangheta nel Vibonese: la Dda chiude l’inchiesta per 285 indagati – NOMI/FOTO

Giuseppe Accorinti

Si va verso un processo unico per gli indagati delle operazioni antimafia della Dda di Catanzaro denominate Olimpo, Maestrale-Carthago e Imperium. Si tratta di tre inchieste diverse ma che colpiscono tutte i clan vibonesi, da Limbadi a Nicotera passando per Vibo Valentia, Briatico, Tropea, Zungri, Filadelfia e Mileto. La prima – Olimpo – scattata a gennaio e portata avanti dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia, la seconda – Maestrale-Carthago condotta sul “campo” dai carabinieri e scattata in due fasi a maggio ed a settembre, la terza – Imperium – portata a termine dalla Guardia di Finanza i primi di agosto e che si sviluppa principalmente intorno agli affari del clan Mancuso sui villaggi turistici di Nicotera Marina. La Dda di Catanzaro ha proceduto alla riunione delle tre inchieste attraverso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per 285 indagati i quali avranno ora venti giorni di tempo per chiedere alla Procura di essere interrogati o presentare eventuali memorie difensive attraverso i rispettivi legali. Questi tutti gli indagati per i quali sono state chiuse le indagini: ACCORINTI Ambrogio alias “Scimusca”, di Zungri, nato il 29-04-1963; ACCORINTI Antonino detto “Nino”, di Briatico nato il 15-04-1956; ACCORINTI Antonio detto “Fraguleja”, di Briatico, 8-08-1980, collaboratore di giustizia; ACCORINTI Giuseppe, detto “Peppone”, di Zungri, 27-03-1959; ACCORINTI Pasquale, di Tropea, 26-1-1969; ACCORlNTI Vincenzo Francesco, detto “Franco”, di Briatico, 10-08-1960; ANASTASI Pasquale, nato Rizziconi il 13-11-1951; ANELLO Rocco, di Filadelfia, 3-02-1961; ANELLO Tommaso, di Filadelfia, 28-05-1964; ANGIO’ Saveria, nata il 01-11-1969, di Tropea; ARCURI Maria Eugenia Grazia, nata a Nicotera il 02-07-1965; ARENA Domenicantonio, alias “Mimmo U Zoppu”, di Mileto, 21-11-1975; ARENA Giuseppe, nato il 30-01-1984, di Soriano Calabro; ARCELLA Felicia, nata il il 22-02-1977, di Briatico; ARIF Imad, nato in Marocco il 06-07-1984, residente a Mileto; ARTUSA Luciano Marino, alias “u Pacciu”, nato il 27-01-1961, di Filandari, frazione Arzona; ASCONE Concetta, nata il 25-02-1968, di Limbadi; ASCONE Rocco, nato il 26-06-2000, di Limbadi; ASCONE Salvatore, nato in data 11-09-1966, di Limbadi; BARBA Vincenzo, alias “Musichiere”, di Vibo Valentia, nato il 14-04-1952; BARBIERI Antonino, di Cessaniti, nato il 02-10-1959; BARBIERI Francesco, detto “Ciccione” o “Carnera”, di Cessaniti, nato il 21-02-1965; BARBIERI Francesco, di San Calogero, nato il 10-03-1988; BARBIERI Francesco, di Cessaniti, nato il 10-03-2001; BARBIERI Giuseppe, di Cessaniti, nato il 22-04-1992; BARBIERI Michelangelo, di Cessaniti, nato il 08-10-1993; BARBIERI Onofrio, di Sant’Onofrio, nato il 10-01-1980, collaboratore di giustizia; BARILLA’ Elena, di Reggio Calabria, nata il 15-05-1993; BARlLLARI Luigi, detto “Pongio”, nato il 18-12-1979, di Briatico; BARONE Francesco, alias “architetto”, di San Calogero, nato il 25-10-1973; BARTONE Angelo, di Mileto, nato il 13-12-1975; BARTONE Domenico, nato il 22-08.-1968, di Mileto; BARTONE Fortunato, alias “Tangozzo “, di Mileto, nato il 13-12-1973; [SCORRI IN BASSO E CLICCA SU “AVANTI” PER CONTINUARE A LEGGERE I NOMI DEGLI ALTRI INDAGATI]